Becker durissimo sui casi doping Sinner e Swiatek: "Offuscano l'immagine del tennis"

La stagione sta per entrare nel vivo. Da questa mattina all’alba abbiamo il tabellone degli Australian Open , il primo Slam dell’anno. Cresce l’attesa, ma parallelamente continua a tenere banco il tema doping, con i nomi di Jannik Sinner e Iga Swiatek al centro di due casi che creano tanto dibattito. Non ci sono solo le continue illazioni di Kyrgios . Sul tema si è espresso anche Boris Becker : “Tutto questo è negativo per il tennis - dice in un’intervista ad Eurosport - . Bisogna trovare una soluzione sensata affinché ciò non accada di nuovo. Se due dei migliori professionisti del nostro sport sono coinvolti, allora è dannoso. Questo offusca l’immagine del tennis”.

Becker, attacco al sistema non a Sinner

Becker non ce l’ha con Sinner e Swiatek, ma con il sistema che secondo lui così non può funzionare. La stessa Wada, che ha fatto ricorso per Sinner ma non per Swiatek, recentemente ha ammesso che andrebbero riviste alcune regole, soprattutto quando si parla di dosi minime. Nonostante tutto, Jannik dovrà affrontare una partita molto importante fuori dal campo a breve, e in caso di sconfitta al Tas, rischia da uno a due anni di squalifica.