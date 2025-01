McEnroe difende Sinner sul caso doping: "La verità è un'altra..."

McEnroe, l'opinione sul caso doping

Del caso Clostebol che ha coinvolto il numero uno al mondo è tornato a parlare anche la leggenda del tennis statunitense John McEnroe, che in una recente intervista ha dichiarato: "Le ultime controversie sul doping non hanno danneggiato la reputazione del tennis, ma l'esistenza di un unico commissario aiuterebbe a chiarire la confusione che circonda i casi di doping. Non credo che abbia fatto danni perché, se si guarda al fenomeno, in altri sport è molto peggio. Secondo me, il tennis è più pulito di qualsiasi altro sport, anche se questo non significa che non ci siano problemi. Abbiamo bisogno di un commissario del tennis che parli a nome dei giocatori per difenderli oppure no. Il punto è che non abbiamo nessuno che parli per loro. Sembra che non succederà mai perché le persone sono troppo occupate, questi tornei proteggono i loro interessi. Si preoccupano di loro stessi, non si preoccupano abbastanza dello sport”.