Tsitsipas ammette: "Contro Sinner a Montecarlo avrei dovuto perdere"

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner ha vinto anche il suo secondo match d'esibizione prima del debutto ufficiale agli Australian Open . L'azzurro ha alzato il livello, sfidando e superando in due set il greco Stefanos Tsitsipas . Un match importante per testare le condizioni del campo, con la presenza del pubblico ad assistere agli scambi. Dopo la sfida è stato il momento delle interviste, con Sinner che ha ringraziato il pubblico e confermato il suo buon feeling con questo campo, mentre per Tsitsipas c'è stato un grande momento d'onestà .

Tsitsipas ammette: "Avrei dovuto perdere quel match"

Tra le domande fatte al numero 11 del mondo, ce ne è stata una sulla sua vittoria contro Sinner dello scorso anno. Quella contro Tsitsipas, infatti, è stata una delle sole quattro sconfitte dell'azzurro nel 2024. Quel match però fu macchiato da un grave errore arbitrale, con Sinner ad un passo dal doppio break e un colpo di Tsitsipas finito ampiamente fuori dal campo non notato dal giudice di sedia. Una svista gravissima sulla quale il greco non si è nascosto: "La mia vittoria su Sinner a Montecarlo l'anno scorso? Onestamente avrei dovuto perdere quel match, c'è stato un grave errore da parte del giudice di sedia. Sinner ha avuto una stagione incredibile, io sono stato un po' fortunato e alla fine è comunque una vittoria. In un certo senso ero orgoglioso di me stesso. Jannik ha fatto una stagione stellare ed era impossibile fermarlo, sono contento di essere stato una delle sue sconfitte".