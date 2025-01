Sinner non ha paura del processo al Tas: "Mi hanno sempre detto una cosa..."

Sinner ha debuttato alla grande agli Australian Open: battuto il cileno Nicolas Jarry in tre set. Nella conferenza stampa post partita Jannik ha commentato anche la vicenda doping, con l'udienza al Tas di Losanna fissata per il 16-17 aprile dopo il ricorso della Wada: "Ognuno di noi passa dei momenti belli e difficili - le parole di Sinner - sicuramente non è facile. Sinceramente sono molto positivo perché non dovrebbe uscire niente, mi hanno sempre detto che non era colpa mia e il tutto si è verificato in maniera involontaria. Quello che era presente nel mio corpo era talmente infinitesimale…Però è da fare, vediamo come va e quello che esce. Io so quello che è successo e in teoria cambia poco perché so la verità".