Luca Argentero, il messaggio durissimo a Kyrgios in difesa di Sinner

Luca Argentero contro Nick Kyrgios. L'attore ha apertamente attaccato il tennista australiano dopo la sua sconfitta al primo turno degli Australian Open, dove ha perso in tre set (7-6, 6-3, 7-6) contro il britannico Fearnley. "Vai Nick Kyrgios, torna a blaterare da dietro un microfono…", ha scritto su X (ex Twitter) Argentero. Il riferimento è alle numerose dichiarazioni di Kyrgios contro Jannik Sinner che è diventato di fatto il suo nemico giurato. Tanto che di recente aveva dichiarato di sperare di incontrare il campione altoatesino in Australia per "scagliere tutto il pubblico contro di lui". Una sfida che non sarà così imminente.