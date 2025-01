Dagli Usa all'Arabia tutti pazzi per Sinner: l'articolo da brividi e la ricca offerta

Mentre lui pensa al campo e si allena in vista del secondo turno degli Australian Open, nel mondo si continua a scrivere e a parlare di Jannik Sinner. Il New York Times ha dedicato a lui e ad Alcaraz un articolo meraviglioso con parole che lasciano intendere come il tennis, grazie a questi due ragazzi, stia entrando - o sia entrato già - in una nuova era. "I grandi giocatori vincono un sacco di partite e tornei – dice Matthew Futterman sul Ny Times – ma i più grandi giocatori di sempre cambiano il modo in cui si pratica il loro sport, ridisegnando il campo da tennis per creare nuovi tiri e angoli che pochi pensavano fossero possibili prima. Pensate al modo in cui le star del basket Steph Curry e Caitlin Clark hanno normalizzato i tiri da tre punti da ben oltre la lunetta, estendendo le difese, creando spazi offensivi dove non avrebbero dovuto esistere e riprogettando il kit di strumenti che il basket di alto livello richiedeva, Sinner e Alcaraz stanno avendo un impatto simile sul loro sport. I campi da tennis sono ancora lunghi 24 metri e larghi 8. Non sono cresciuti. Solo loro due che fanno sembrare che lo siano".