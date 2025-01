Sinner perde il secondo set con Rune, tifosi allarmati: "Non sta bene"

Sono le 4 di mattina in Italia quando Jannik Sinner inizia gli ottavi degli Australian Open contro Rune . Il primo set scivola via combattuto ma a favore di Jannik, nel secondo l'azzurro sembra avere un crollo, soprattutto fisico, con il danese che ne approfitta e si porta in parità: 6-3 3-6 e via al terzo. Quello che colpisce, tanto che la regia inquadra continuamente il suo team a bordocampo, è che Sinner sembra non stare bene fisicamente .

Australian Open, Sinner perde il secondo set con Rune: i commenti social

In tanti sono svegli, anche in Italia, per seguirlo, è un po' una tradizione nonostante oggi sia lunedì. E per questo molti si chiedono se fisicamente Jannik stia bene. Diventano virali le immagini di lui che, tra un set e l'altro, va in bagno con un'andatatura tutt'altro che sicura. "Sinner non è in forma e Rune ne approfitta", si legge un po' ovunque. Quando al terzo, dopo un game lunghissimo, l'azzurro tiene il servizio ma poi riprende fiato sulle ginocchia c'è chi ammette: "Sta facendo una fatica enorme, sarà durissima".

Sinner chiede l'intervento del fisio, misurata la pressione

Jannik continua a non stare bene. Nel terzo set, sul 3-2, si ferma, chiede l'intervento del fisioterapista e gli viene misurata la pressione. Per 11' il gioco si interrompe, Sinner esce e poi rientra e riprende a giocare. Le condizioni non sono ottimali ma lui vince comunque il terzo set.