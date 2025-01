Incredibile a Melbourne: dopo un servizio di Sinner si rompe la rete, partita sospesa

Una partita incredibile quella degli Australian Open tra Sinner e Rune. Non solo il piccolo malore di Jannik che ha sospeso per una decina di minuti il terzo set, ma anche lo stop (si parla di 20') per la rottura della rete. Cosa è successo? Si è sganciata la rete al centro dopo un servizio di Sinner. Social in delirio anche perché in Italia sono le 7 di mattina, inizia la giornata lavorativa e molti si chiedono: "Jannik, c'era bisogno di rompere la rete per riposarsi un po'?". All'estero, invece, c'è chi dice: "Partita surreale, sta succedendo di tutto".