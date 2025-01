Per Sinner a Melbourne c'è uno speciale tifoso italiano: ecco chi è

Non sono tantissimi i tifosi italiani presenti a Melbourne per la finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Zverev. I fotografi, però, ne hanno pizzicato uno speciale, sportivo come lui. È il nuotatore azzurro Alberto Razzetti che, come Ceccon, si sta allenando in queste settimane in Australia. Razzetti è nell'impianto a tifare Sinner insieme al campione olimpico Leon Marchand, con cui condivide giornate di allenamento e passione. Specializzato nei misti, campione europeo in vasca lunga e mondiale in vasca corta, Razzetti è anche un appassionato di tennis e insieme a tante altre celebrità, sicuramente più famose, è oggi a Melbourne per la prima finale Slam dell'anno. E allora, visto che gli italiani non sono tantissimi, è bello che a sostenere dal vivo Jannik ci sia anche un altro italiano.