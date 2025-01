Sinner, che modello è e quanto costa l'orologio indossato a Melbourne

MELBOURNE (Australia) - I momenti di gloria vanno celebrati nel migliore dei modi, e Jannik Sinner dopo il successo nel primo Slam della stagione contro il tedesco Zverev non ha perso l’occasione per celebrare una giornata così importante agli Australian Open. Il tennista italiano ha vinto il suo terzo Slam in carriera in altrettante finali disputate, e al momento della premiazione ha dato valore al suo tempo, indossando un orologio iconico.