La previsione di Panatta su Sinner e il paragone con Djokovic: "Jannik deve ancora dimostrare una cosa"

Jannik Sinner come nessuno. O quasi. Dopo il secondo trionfo (di fila) agli Australian Open, il numero uno al mondo ha raccolto elogi da ogni dove. Compresi gli studi della Domenica Sportiva, da cui Adriano Panatta ha commentato la vittoria del primo Slam della stagione del fenomeno del tennis azzurro. "Sinner in questo momento è il numero uno indiscusso, senza rivali - ha detto - Alcaraz potrebbe creare nuovo dualismo internazionale. Poi c’è Djokovic, si può dire tutto ma quando si parla del giocatore di tennis bisogna alzarsi in piedi e levarsi il cappello: quello che ha vinto lui non l’ha vinto nessuno e anche Sinner ha ancora tanta strada per poterlo eguagliare. Anche Fonseca è un fenomeno alla Sinner, entro un anno li raggiunge. Sinner deve dimostrare di essere capace di vincere sulla terra battuta, ma prima o poi arriva anche lì. Lui gioca bene sia in difesa che in attacco e quando gioca in difesa appena ha l’opportunità spinge più degli altri e lì passa all’attacco. Come quando si allunga sui rovesci".