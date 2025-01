Sinner lascia Melbourne tra gli applausi poi... fa stretching: il video fa il giro del mondo

Jannik Sinner ha chiuso in trionfo le prime due settimane della sua nuova stagione, la prima da numero uno al mondo. Il tennista azzurro si è riconfermato campione sul cemento di Melbourne conquistando agli Australian Open il terzo titolo Slam della sua carriera, il secondo consecutivo dopo il successo agli US Open. Un torneo dominato, così come la finalissima vinta in tre set contro Alexander Zverev, dall'inizio alla fine da parte dell'altoatesino che non è mai sembrato in difficoltà fatti salvi i problemi fisici accusati nel quarto turno contro Holger Rune. Sinner ha appena festeggiato la settimana numero 34 in vetta alla classifica mondiale e si concederà del meritato riposo dopo le fatiche australiane che lo hanno costretto a rinunciare all'Atp 500 di Rotterdam, dove avrebbe dovuto difendere il titolo vinto lo scorso anno.