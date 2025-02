L'incredibile ammissione della Wada sullo scandalo doping dei nuotatori cinesi: "L'opinione pubblica è felice e noi..."

ROMA - Dopo il 'patteggiamento' con Jannilk Sinner, squalificato per tre mesi per il caso Clostebol nonostante l'assoluzione iniziale da parte dell'Itia dopo il ricorso della Wada, in molti hanno criticato l'agenzia mondiale antidoping per la severità mostrata in questo caso a differenza di quanto era accaduto con i nuotatori cinesi che, in occasione e dei Giochi olimpici di Tokoyo 2020, erano risultati positivi alla trimetazidina. Tra i più critici Travis Tygart, amministratore delegato dell'agenzia antidoping degli Stati Uniti (Usada), denunciato così per diffamazione dalla Wada alla quale l'amministrazione statunitense aveva negato un contributo da 3,6 miliardi di dollari.