De Minaur è incredulo, la frase sulla squalifica di tre mesi a Sinner

La squalifica di continua a far discutere colleghi tennisti e altri addetti ai lavori, tra colpevolisti e innocentisti. Al coro si è unito, che ha detto la sua sul caso doping che ha coinvolto il nostro numero uno del mondo del tennis: "È qualcosa che non abbiamo mai visto prima - le parole del tennista australiano, attualmente numero 8 della classifica mondiale - in passato le sanzioni andavanoo anche di più. C'era lo stesso trattamento se qualcuno risultava positivo alla stessa cosa".