Nadal, le parole su Sinner non scontate: "Incredibile quello che ha fatto..."

Altra pacca sulla spalla per Jannik Sinner , ma stavolta di quelle speciali. Anche Rafa Nadal si esprime sull'ormai notorio ' caso Clostebol ', che ha portato dopo il patteggiamento con la Wada allo stop fino a maggio del numero 1 del Mondo. Il maiorchino, intervenuto ai microfoni di un altro illustre ex tennista come Andy Roddick, ha commentato la vicenda riguardante l'altoatesino, esprimendo tutta la sua stima nei suoi confronti.

"Incredibile come sia riuscito ad andare avanti"

Nel corso del poscast "Served with Andy Roddick", dopo il racconto sui 'Big Three' e della rivalità con Federer e Djokovic, sembra essere profonda e sincera l'ammirazione di Rafa nei confronti di Jannik: "È un bravo ragazzo, molto focalizzato e molto poco esibizionista. Ha affrontato un momento difficile nell'ultimo anno, ma è incredibile come sia stato in grado di superare tutto quello che gli è accaduto e di andare avanti".

"La nuova generazione promette bene..."

Nadal, poi, si è anche detto abbastanza ottimista sul futuro del tennis nell'era 'post Big Three'. “Penso che questa nuova generazione di tennisti sia incredibile e continuerà a far crescere questo bellissimo sport, coinvolgendo sempre più tifosi”.