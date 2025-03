Mouratoglou e l'assenza di Sinner, il messaggio ai suoi rivali: "Approfittatene, però..."

L’assenza forzata di Jannik Sinner per tre mesi può essere una grande occasione per i tennisti, soprattutto quelli nella top 10 . Tutti lo pensano, nessuno lo dice, o quasi. Medvedev lo ha ammesso candidamente , dopo la vittoria contro Arthur Fils a Indian Wells , che gli ha fatto ritrovare il sorriso e un’esultanza sfrenata. E dopo il russo, anche il celebre coach Patrick Mouratoglou ha affrontato l’argomento. Ora allena Naomi Osaka ed è uno di quelli che più di tutti conosce la testa dei tennisti. L’assenza di Sinner, scrive in un articolo su Linkedin, può essere un’occasione, ma solo se si riesce a gestire la pressione. Cosa che non sta facendo di certo Zverev , numero due al mondo, che ha iniziato malissimo la stagione. Cosa che sta iniziando a fare Carlos Alcaraz .

Mouratoglou: "Sinner assente, opportunità o pressione?"

“Il fatto che Jannik Sinner non giochi per alcuni mesi - scrive Moratoglou - offre molte opportunità ai giocatori non solo di vincere grandi tornei, ma anche di acquisire fiducia vincendo molte partite. È anche una pressione allo stesso tempo? Sì, certo. Faccio sempre l'esempio di Marion Bartoli, che ha vinto Wimbledon quando Serena Williams, Maria Sharapova e molte altre top player hanno perso presto. Molte avrebbero potuto vincere, una l'ha fatto. Quando le migliori giocatrici vengono sconfitte nei primi turni o abbastanza presto in un grande torneo, è un'enorme opportunità per altre giocatrici che di solito non hanno questa opportunità di vincere questi grandi titoli”.

Sinner per ora ha aumentato il divario

La pressione insomma può giocare anche alcuni brutti scherzi. E Sinner, nonostante sia fermo ai box, per ora ha visto addirittura crescere il divario sugli inseguitori Zverev e Alcaraz, ma anche su Djokovic, Ruud e Medvedev. “Molti di loro non sono in grado di cogliere l'opportunità - continua Moratoglou - a causa della pressione che comporta, ma altri possono farlo. Nei prossimi tre mesi vedremo chi sarà in grado di approfittarne, chi sarà abbastanza forte mentalmente da pensare: ‘Ho un'opportunità, non posso sbagliare. Ma come posso sfruttare questa opportunità e combattere la pressione che ne deriva per vincere?’”. Staremo a vedere.