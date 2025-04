Sinner, dove eravamo rimasti? Com’è cambiato fino a oggi il suo allenamento

Jannik Sinner vede la luce in fondo al tunnel. Domani, 13 aprile, sarà il primo giorno in cui, secondo il codice WADA, potrà riprendere ad allenarsi senza vincoli, alla lue del sole, quindi sfruttando circoli professionistici e sparring partner di livello. Insomma, il countdown è già cominciato con la squalifica patteggiata che terminerà il 4 maggio, così da essere a Roma il giorno successivo per i primi allenamenti sul Centrale.

