Sinner e la novità sugli sparring partner

Da domani Sinner potrà quindi allenarsi in uno dei campi di Montecarlo, città in cui vive, per prepararsi al meglio al ritorno in grande stile agli Internazionali d'Italia a Roma (in programma dal 4 maggio), dove si giocherà sulla terra rossa e perciò il Coutry Club del Principato è una scelta perfetta. Un'altra restrizione che scade oggi riguarda gli sparring partner: in questi due mesi Jannik non ha potuto affrontare tennisti professionisti neanche in allenamento, ora può farlo senza problemi.