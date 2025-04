Roland Garros, Sinner pronto a sfidare Alcaraz: ecco l'entry list ufficiale

Sinner sta tornando. Oggi non si è visto in campo, come molti si aspettavano a Montecarlo, ma i segnali che sta per riprendersi la scena sul circuito sono sempre di più. Basta la pubblicazione dell'entry list ufficiale del Roland Garros per emozionare i suoi tifosi, come già era successo per gli Internazionali d'Italia. Sinner a Roma farà il suo grande rientro, nel suggestivo scenario del Foro Italico, poi a Parigi giocherà il suo primo Slam dopo la sospensione di tre mesi per l'accordo con la Wada. Con lui ci sarà anche Carlos Alcaraz, numero due al mondo e campione in carica. Lo spagnolo è fresco dalla vittoria del suo sesto Masters 1000 a Montecarlo e dopo i tanti problemi sofferti sul cemento, si sta ritrovando sulla terra rossa. Annunciata, come previsto, anche la presenza di Alexander Zverev, finalista dello scorso anno, e Novak Djokovic, che ha già detto chiaramente che il Roland Garros è il suo principale obiettivo. I quattro giocatori ad aver utilizzato la loro classifica protetta sono: Reilly Opelka , Jenson Brooksby (che ha appena vinto il suo primo titolo nel Tour) , Sebastian Ofner ed Emil Ruusuvuori. Ci saranno anche gli altri italiani, Musetti, Berrettini, Cobolli, Sonego, Arnaldi, Bellucci, Darderi, Passaro