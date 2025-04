Serena Williams, il duro commento su Sinner: "Siamo onesti, a me avrebbero dato 20 anni e..."

Serena Williams a sorpresa si esprime con un commento poco elegante su Sinner e la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol dopo l'accordo con la Wada. In un’intervista al Time, che l'ha inserita tra le 100 persone più influenti del 2025, l'ex campionessa statunitense dice: “Sono stata umiliata così tanto, non voglio sminuire nessuno. Il tennis maschile ha bisogno di lui - però poi aggiunge - se l'avessi fatto, mi avrebbero dato 20 anni. Siamo onesti. Mi avrebbero tolto i titoli del Grande Slam. Ne avreste sentito parlare in un altro multiverso". Serena Williams chiama in causa anche Maria Sharapova, che ha ricevuto una squalifica di due anni per doping nel 2016 (in appello è stata ridotta a 15 mesi), nonostante un ente governativo del tennis avesse stabilito che la sua infrazione fosse involontaria. "È strano, e non posso fare a meno di pensare a Maria per tutto questo tempo", dice Williams. "Non posso fare a meno di provare pena per lei". (Sharapova, scrive il Time, ha rifiutato di commentare).

Serena Williams grande fan di Sinner, però...

Serena Williams non ha mai nascosto di essere una grande fan di Sinner, più volte è stata avvistata in tribuna ad ammirarlo. A marzo del 2024 si erano anche conosciuti, dopo la vittoria di Jannik a Miami con Medvedev in semifinale: "Avrei voluto il tuo dritto", gli aveva detto la regina di 23 Slam, che poi aveva aggiunto in Italiano "Congratulazioni, incredibile". "Non ci avevo mai parlato, è stato incredibile", aveva rivelato in conferenza Sinner. L'ex numero uno al mondo non rinnega tutto questo: "Una personalità fantastica. Adoro quel ragazzo, adoro questo sport. È un grande per questo sport. Sono contenta che rientri a Roma, il tennis ha bisogno di lui", dice.