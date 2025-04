Sinner e quel raggio di sole ritrovato: "Grazie Draper"

Un posto al sole per Jannik Sinner, che è tornato nuovamente ad allenarsi in vista del rientro in campo e ancora con il collega e amico Jack Draper, tennista britannico, numero 6 del Ranking Atp, da subito disponibile ad accompagnare il numero 1 del mondo verso il rientro in campo dopo lo stop concordato con la Wada per il 'caso clostebol'.