Federica Pellegrini, attacco per frasi su Sinner: il riferimento a Pietrangeli e la dura replica

ROMA - In attesa dell'imminente ritorno in campo di Jannik Sinner , che dopo lo stop di tre mesi concordato con la Wada per il caso Clostebol farà il suo rientro nel circuito Atp agli Internazionali d'Italia , continuano a far discutere le parole pronunciate nei giorni scorsi da Federica Pellegrini sul numero uno del tennis mondiale, secondo lei "trattato diversamente dagli altri".

Pellegrini e le frasi su Sinner: dura replica sui social

Un commento, quello della 'Divina', che ha portato sui social alla 'replica' dell'ex tennista azzurro Paolo Bertolucci e scatenato la polemica, facendo finire Federica Pellegrini nel mirino dei fan di Sinner che, sempre sui social, l'hanno criticata. Tanti i messaggi per esprimere il proprio disaccordo all'ex nuotatrice che si è però confrontata con i critici, in alcuni casi replicando duramente come fatto con chi le ha attribuito un "livello di rosicata Pietrangeli" (con riferimento a un altro ex tennista azzurro, spesso divisivo nei suoi giudizi su Sinner). "Ma perché non va mai bene niente?" Segui anche il nuoto...", è stata la risposta di Pellegrini. Che, tra l'altro, ha replicato sotto un post condiviso con la Federnuoto in cui si facevano i complimenti alle nuove stelle del nuoto azzurro.