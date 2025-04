Nadal sul caso doping: "Ho sempre creduto a Sinner, è una persona onesta"

Nadal: "Sono sicuro che Sinner sia innocente"

"Questa vicenda non è stata positiva per il nostro sport" afferma Nadal. "Ma queste cose a volte succedono, gli incidenti accadono, ed è così che la vedo perché ho sempre creduto a Jannik. Alla fine è uscito innocente dalla sentenza. Conosco Jannik, sono convinto che non abbia mai cercato di imbrogliare o di ottenere un vantaggio sugli altri. Sono sicuro che Jannik sia innocente perché è una persona onesta. In casi come questo le autorità hanno tutte le informazioni necessarie, noi no, perciò io credo nella sentenza. Jannik ha accettato questi tre mesi di sanzione e quindi caso chiuso. Poi, se non ci piace il funzionamento dei protocolli, allora evidentemente le persone coinvolte devono impegnarsi per migliorarli. Ma a me non piace parlare male del nostro sport. In fin dei conti, quei protocolli sono quelli che tutti abbiamo accettato e sottoscritto". Un bell'attestato di stima da parte di una leggenda del tennis per Sinner, che non vede l'ora di tornare a giocare con l'obiettivo di trionfare per la prima volta non solo a Roma ma anche al Roland Garros, Slam parigino in cui Nadal ha dominato e infatti riceverà una cerimonia in suo onore.