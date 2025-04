Sinner e la figlia di Iginio Massari insieme in campo: le foto virali sui social  

Debora Massari e Jannik Sinner, coppia a sorpresa sui campi da tennis. L'imprenditrice e pastry chef, figlia del noto pasticcere e personaggio tv Iginio Massari, ha condiviso sul suo account Instagram una foto con il campione altoatesino. Tanto è bastato a scatenare i follower tra like e commenti. "Due campioni", hanno scritto in molti. Un'utente non ha invece nascosto una "profonda e sanissima invidia per te, Debora". Sulla stessa scia qualcun altro che ha scritto: "Da questa mattina so cos'è l'invidia". La Massari è da sempre un'appassionata di tennis e una tifosa di Sinner: più volte in passato ha condiviso sui social immagini o video dedicate al 23enne. Debora si è scattata anche una foto con Marco Panichi e Ulises Badio, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista di Sinner.