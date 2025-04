Roddick è scettico, la frase sul ritorno di Sinner: "Se parliamo di Roma..."

Manca ormai meno di una settimana al ritorno di Jannik Sinner nel circuito. L’attesa sale ed è tanta la curiosità di vedere come tornerà in campo a Roma dopo lo stop forzato di tre mesi. Andy Roddick è scettico sul ritorno subito al top del numero uno al mondo. “Non sono minimamente preoccupato per lui nel lungo termine - dice a Tennis Channel - ma se parliamo solo del piccolo campione di partite a Roma questo apre a tanti scenari. Non sono preoccupato per come colpisce la palla e neanche per i suoi movimenti. In realtà penso che l’anno scorso sia sembrato in ottima forma sulla terra battuta. A volte dimentichiamo che è stato a un set dal battere Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros, quindi penso che nel lungo termine andrà tutto bene“.