Bertolucci risponde alla provocazione di Adriano Celentano: "Sinner? Dalla torre Eiffel..."

"Sinner? Oggi si sarà svegliato pieno di dolori, ma domani sarà carico sull'erba a prepararsi per Wimbledon. Si prenderà un solo giorno di riposo, per consolare la povera mamma”. L'ha detto l'ex tennista Paolo Bertolucci , ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora e intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari il giorno dopo la finale del Roland Garros persa da Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz .

Bertolucci e la risposta a Celentano sul match di Sinner

Adriano Celentano ha proposto, forse come provocazione, di fare finire in pareggio i match che vanno oltre le quattro ore di durata: "Contesto l'idea di Celentano. La bellezza del tennis sta anche nell'assenza del possibile pareggio", assicura Bertolucci. Ieri il pubblico del Roland Garros si è schierato sonoramente contro Sinner: "I francesi non ci amano: abbiamo vinto i due doppi, avessimo vinto anche il singolare maschile si sarebbero buttati giù dalla torre Eiffel", ha scherzato Bertolucci a Un Giorno da Pecora.