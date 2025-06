Nuova fidanzata per Sinner? Il gesto di Laila Hasanovic non passa inosservato  

Jannik Sinner torna protagonista del gossip. Dopo aver perso la finale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz si è tornati a parlare della vita privata del numero uno del ranking Atp. Sinner è single da qualche mese, da quando è finita la storia d'amore con la collega Anna Kalinskaya , ma negli ultimi giorni alcune voci lo vorrebbero impegnato con una modella con cui, stando ad alcune foto circolate nelle scorse settimane, avrebbe passato una giornata a Copenhagen, Laila Hasanovic . Tra gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros infatti, Sinner è volato nella capitale danese. Un viaggio misterioso, che Jannik ha spiegato così: "Solo business... Sono andato a Copenhagen per servizi fotografici. Nessuna ragazza, tutto qui". Eppure erano circolate alcune foto che lo ritraevano proprio in Danimarca, con Laila Hasanovic, modella danese con origine bosniache, ex del pilota di Formula 1 Mick Schumacher (figlio del più noto Michael).

La vita privata di Sinner, rispunta Laila Hasanovic

I rumors su una presunta frequentazione tra Sinner e l'Hasanovic si sono intensificati dopo che la modella è stata inquadrata mentre assisteva alla finale del Roland Garros, che ha visto impegnato l'azzurro contro Alcaraz. Più volte la regia internazionale, tra le varie celebrità scovate in mezzo al pubblico, ha inquadrato il radioso volto di Laila, sorridente soprattutto nei primi due set, quando sembrava che il match potesse pendere dalla parte di Jannik. Una coincidenza risultata strana ai più, che hanno rilanciato così l'idea di una possibile relazione tra i due. Per il momento, però, entrambi tengono le bocche ben cucite.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l'8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Il suo nome non è nuovo agli appassionati di sport. In passato, infatti, è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg. La rottura on Schumacher Junior è piuttosto recente: è avvenuta nella primavera 2025 dopo tre anni insieme. Tra l'altro, l'Hasanovic era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l'incidente sugli sci del 2013.