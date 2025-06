Altro che auto di lusso, Sinner a Sesto Pusteria con la Panda! La rivelazione del Sindaco

È ancora cocente la delusione di Jannik Sinner per la sconfitta subita in finale al Roland Garros. Dopo il ko con Carlos Alcaraz e in vista dei prossimi impegni, Wimbledon su tutti, il numero uno al mondo è rientrato nel suo paese d'origine, Sesto Pusteria, per recuperare le energie fisiche e mentali come confermato dal sindaco Thomas Summerer: "È tornato per poco tempo qui e stavolta non sono riuscito a incontrarlo, ma Jannik torna spesso qui dai suoi genitori", sottolinea il primo cittadino del paese in provincia di Bolzano, ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1.