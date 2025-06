Alcaraz, l'incredibile rivelazione sui tre match point con Sinner: "Continuo a rivederlo e..."

I tre match point salvati in finale con Sinner resteranno nella storia. Alcaraz è tornato sui campi da tennis dopo una breve vacanza a Ibiza, ed è tornato sull’argomento. Il campione murciano ha rivisto tante volte il video di quel momento incredibile in finale al Roland Garros. “Continuo a guardarlo e ancora non riesco a credere di essere riuscito a riprendermi da quella situazione”, ha detto nel media day del torneo Atp 500 sull’erba al Queen’s di Londra.

Alcaraz e le vacanze a Ibiza

Alcaraz è poi tornato sulle sue vacanze a Ibiza dopo la finale del Roland Garros. Un tema che continua a far discutere, anche se poi lo spagnolo già l’anno scorso ha avuto ragione sul campo, visto che ha vinto anche a Wimbledon. Le foto che lo ritraevano nella nota discoteca Ushuaia hanno generato qualche critica: "Quest'anno è stato più tranquillo - ha assicurato - è stato divertente, ma onestamente mi sono riposato molto, fisicamente e mentalmente . Tre notti e tre giorni sono stati più che sufficienti. Probabilmente è una tradizione. Siamo a metà stagione. È il momento migliore dopo il Roland Garros per quella vacanza. Non è tanto importante dove si va, quanto piuttosto potersi rigenerare fisicamente. Avere quel tempo libero è fantastico . E ora posso tornare con più energia". Quando gli chiedono se qualcuno del suo team abbia provato a dissuaderlo, Alcaraz risponde netto: "No, non l'hanno fatto, sapevano che sarei stato al 100%". Adesso riparte la sfida con Sinner, a distanza per il momento: Carlos è impegnato a Londra, mentre Sinner ad Halle in Germania per i tornei Atp 500. Si incontreranno a Wimbledon.