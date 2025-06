Tragedia nel tennis: morto Tobias Tappeiner, l’ex promessa che aveva battuto Sinner 

Tobias Tappeiner, 24enne di San Paolo di Appiano, è morto iin un tragico incidente stradale sull’autostrada del Brennero . Il giovane, ex promessa del tennis altoatesino e rivale di Jannik Sinner a livello giovanile, viaggiava contromano sulla carreggiata, quando si è scontrato frontalmente con una monovolume che trasportava una famiglia di Varna. L’impatto è stato devastante: Tappeiner è deceduto sul posto. La Polizia stradale sta indagando per chiarire le cause della manovra errata di Tappeiner, che conosceva bene il tratto autostradale. Non è ancora chiaro perché abbia imboccato contromano lo svincolo.

Tobias Tappeiner e la vittoria contro Sinner

Tappeiner era una figura nota nel tennis locale dell'Alto Adige: istruttore presso la scuola tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano, militava nel campionato di Serie B1 con il TC Bolzano. Da giovane aveva condiviso tornei e trasferte con Jannik Sinner, battendolo tra l'altro in un torneo Under 12 con il punteggio di 7-6, 6-3. Una foto del passato, condivisa sui social, li ritrae insieme dopo un match. "Era sempre sorridente, ironico e disponibile. In campo si trasformava: non mollava mai, era un combattente", ricorda Stefan Laimer, direttore sportivo del TC Bolzano.