Sinner da Parigi ad Halle: la differenza di stile del pubblico, un simpatico siparietto e tanto rispetto

Sinner è tornato a vincere e a sorridere dopo la sconfitta in finale con Alcaraz al Roland Garros. Una partita combattuta con Hanfmann, soprattutto nel primo set e giocata in un contesto sereno e tranquillo. Ce n’era davvero bisogno per scrollarsi di dosso qualche scoria di troppo, dopo il tifo da stadio contro che si era ritrovato suo malgrado a dover affrontare Jannik sullo Philippe Chatrier. In molti sui social oggi hanno voluto sottolineare la compostezza del pubblico tedesco, uno spettacolo nello spettacolo dopo le scene non proprio edificanti viste a Parigi. Sinner con il suo solito garbo aveva sempre elogiato e ringraziato il pubblico francese nonostante il tifo contro nelle sfide con Djokovic e Alcaraz. Jannik non si distrae facilmente, ma su quei tre match point e sul successivo game al servizio in finale con lo spagnolo, questa volta forse il contesto non proprio tranquillo un po' ha pesato.