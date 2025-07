Sinner e il gesto d'affetto con Nardi: "Che peccato affrontarsi tra italiani"

L'esordio di Jannik Sinner a Wimbledon è andato nel migliore dei modi. L'altoatesino si è aggiudicato la vittoria in 1 ora e 49 minuti, un tempo sufficiente per vincere tre set contro Luca Nardi, altro tennista azzurro oggi alla 94esima posizione del ranking ATP. Nonostante i soli due anni di differenza, Sinner si è posto subito da grande con il collega, che con il passare del tempo ha sofferto sempre di più il gioco del numero uno, come confermato anche dall'ultimo set conclusosi sul 6-0. Una vittoria schiacciante che però non ha fatto vacillare il rispetto reciproco tra i due azzurri, come confermato dal gesto di Jannik e dalle sue parole al termine del match.