Sinner, mistero svelato: dove ha trascorso le vacanze dopo Wimbledon e i retroscena sulla privacy

Una settimana fa Jannik Sinner vinceva a Wimbledon, regalandosi il trionfo più bello della sua carriera. Oggi è pronto a tornare a Montecarlo per poi volare in America e iniziare la stagione sul cemento prima degli Us Open. La domanda che i tanti tifosi si sono fatti in questi giorni è: come ha trascorso le ferie il campione azzurro? Come un anno fa, quando con lui c'era Anna Kalinskaya, ha scelto la Sardegna. Porto Cervo, Costa Smeralda: posto migliore non c'è. In questa settimana Sinner ha chiesto e ottenuto privacy: nessuna foto, nessuna paparazzata, Jannik è stato invisibile e tutti sono stati ben felici di accontentarlo. Solo oggi sono comparse le immagini: è stato fotografato allo Yacht club di Cala dei Sardi al fianco del presidente Gianfranco Bacchi. Non è mancata neppure la foto all’eliporto di Villa La Contra con il patron Angelo Corda. Mistero su chi ci fosse con lui.