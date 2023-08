Diretta Us Open, esordio per Berrettini e Arnaldi: segui il LIVE

NEW YORK (USA) - Tutto pronto sul cemento di Flushing Meadows per l'esordio agli Us Open 2023 di altri tre azzurri. Alle 17.00 Matteo Berrettini sfiderà il francese Humbert e allo stesso orario scenderà in campo anche Matteo Arnaldi contro l'australiano Jason Kubler. In serata sarà poi il turno di Lorenzo Sonego impegnato contro l'americano Nicolas Moreno de Alboran.