Sinner e l'enigmatico allenamento per battere Sonego: cosa ha in mente

Tutto facile per Sinner che ha superato il primo turno degli US Open. A desso sulla sua strada c'è il derby italiano contro Sonego , valido per il secondo turno. L'altoatesino lo conosce bene: “È un grande combattente. Ci conosciamo molto bene. Siamo amici. Abbiamo giocato insieme in Coppa Devis. Sicuramente non è un incontro facile. Sta servendo molto bene e Si muove bene. È un giocatore difficile da affrontare“.

US Open, Sinner e la frase enigmatica

Sinner poi ha detto una frase molto particolare, enigmatica, come a far intedere di avere una strategia segreta per battare Sonego agli US Open in un match che sarà trasmesso in diretta tv: “Sono felice di affrontarlo di nuovo. Non vedo l'ora. Ho un giorno di riposo e lavoreremo su un paio di cose che spero possano aiutarmi il giorno dopo“.