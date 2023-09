Sinner distrutto perde con Zverev ed esce in lacrime dagli Us Open: la foto virale

NEW YORK (Stati Uniti) - Una maratona lunga quasi cinque ore, e la delusione per la sconfitta racchiusa in uno scatto. Jannik Sinner perde contro il tedesco Zverev e viene eliminato dagli Us Open. Il tennista italiano raccoglie l’applauso del pubblico e del proprio avversario che lo ha appena battuto, ma la delusione dell’altoatesino è ben evidente.