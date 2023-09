Us Open, mistero sul virus. “Mi sento come uno zombie“

Un virus ha colpito molti tennisti durante gli Us Open. I sintomi? Mal di stomaco, senso di spossatezza, naso che cola, leggera febbre, fiato corto e cuore a mille. Non c'è la certezza ma alcuni esperti hanno ipotizzato che si possa trattare della variante Pirola del Covid. Thiem probabilmente ha contratto il virus negli Stati Uniti. Si è fermato, ha ripreso a giocare, prima di accasciarsi sulla rete dicendo "mi sento uno schifo". Nausea e malessere anche per Petra Kvitova e Chris Eubanks. Emil Ruusuvuori, invece, non è proprio sceso in campo per una malattia non precisata, pure Hubert Hurkacz ha chiesto delle cure perché non si sentiva bene.