Us Open, il gesto di Djokovic per Medvedev spiazza tutti: applausi e risate

NEW YORK (STATI UNITI) - Trionfo di Novak Djokovic agli Us Open. Il campione serbo si è preso la sua rivincita su Daniil Medvedev in una finale spettacolare, durata ben 3 ore e 17 minuti con il punteggio finale di 6-3, 7-6 (5), 6-3. Nole, ora a quota 24 Slam in carriera, ha sorpreso tutti in campo non solo per la sua prestazione ma anche per un gesto particolare durante il terzo set.