Djokovic risponde a Medvedev e chiede scusa alla moglie: "Non lo sapevo..."

L'anniversario di matrimonio non è andato come sperato per Daniil Medvedev, sconfitto in finale degli Us Open da Novak Djokovic con il punteggio finale di 6-3, 7-6 (5), 6-3. Se ne dovrà fare una ragione il russo, che - ironia della sorte - aveva vinto il suo unico titolo del Grande Slam proprio agli US Open del 2021 e proprio contro Nole. Due anni dopo, le cose non sono andate esattamente nello stesso modo. "Quando ho vinto, ho pensato 'che bel regalo di anniversario per mia moglie' - ha commentato il numero 3 al mondo - Oggi invece è stato davvero uno schifo". Anche Djokovic ha voluto commentare la cosa a modo suo.