Nadal salta gli Us Open: "Non darei il 100%, ecco quando torno in campo"

Rafa Nadal salta gli Us Open . Il tennista spagnolo, reduce dal doppio alle Olimpiadi con Alcaraz dove è stato eliminato ai quarti, ha annunciato il suo ritiro dallo Slam americano in programma dal 26 agosto all'8 settembre. L'annuncio è arrivato sui social , con un lungo messaggio in cui Nadal ha spiegato i suoi motivi e la data del suo rientro .

Nadal salta gli Us Open: "Non darei il 100%"

Questo il messaggio pubblicato da Rada Nadal: "Ciao a tutti, vi scrivo oggi per farvi sapere che ho deciso di non partecipare agli US Open di quest'anno, un posto dove ho ricordi incredibili. Mi mancheranno le speciali sessioni notture, ma non credo che questa volta sarei in grado di dare il mio 100%. Grazie a tutti i miei fan statunitensi in particolare, mi mancherete tutti e ci rivedremo un'altra volta. In bocca al lupo a tutti per un fantastico US Open!".

Nadal, ecco quando ritornerà in campo

Tifosi e appassionati preoccupati per questo nuovo forfait del tennista spagnolo, che però ha già annunciato quando tornerà in campo. Al termine del suo messaggio sui social, infatti, Nadal ha segnato una data: "Il mio prossimo evento sarà la Laver Cup a Berlino". La classica sfida tra il team Europa e il team World si giocherà dal 20 al 22 settembre.