Sinner diretta sorteggio Us Open: Jannik sfida McDonald, il tabellone LIVE

NEW YORK - E' il giorno del sorteggio del tabellone degli Us Open , l'ultimo Slam della stagione, in programma dal 26 agosto all'8 settembre sul cemento del Flushing Meadows, a New York. Tra i protagonisti indiscussi Sinner , numero uno al mondo e fresco vincitore a Cincinnati, che agli Us Open sfiderà al primo turno lo statunitense McDonald. Scopri in diretta gli altri accoppiamenti.

19:25

I precedenti tra Sinner e McDonald

Sono tre i precedenti tra Sinner e McDonald e sorridono tutti a Jannik. Il numero uno del mondo ha vinto contro lo statunitense nel 2021 in finale a Washington (primo titolo Atp 500 della carriera), nel 2022 nei 32esimi del Roland Garros e nel 2023 di nuovo nei 32esimi del Paris Masters.

18:55

I possibili quarti del tabellone maschile

I potenziali quarti di finale del tabellone maschile:

(1) Sinner vs (5) Medvedev

(3) Alcaraz vs (7) Hurkacz

(8) Ruud vs (4) Zverev

(7) Rublev vs Djokovic (2)

18:40

I possibili quarti del tabellone femminile

I possibili quarti di finale del tabellone femminile:

(1) Swiatek vs (6) Pegula

(4) Rybakina vs (5) Paolini

(8) Krejcikova vs (3) Gauff

(7) Zheng vs (2) Sab alenka

18:25

Sinner-Alcaraz solo in semifinale, Djokovic in finale

Sinner e Alcaraz potrebbero sfidarsi in semifinale. Dalla parte opposta del tabellone invece Djokovic, che quindi potrebbe incrociare Jannik solo in finale. Ecco il possibile cammino di Sinner dal primo turno alla finale.

R1 - McDonald

R2 - Michelsen/Q

R3 - Jarry/Wawrinka

R4 - Paul/Fils

QF - Tsitsipas/FAA

SF - Alcaraz/Medvedev

F - Djokovic/Zverev

18:16

Paolini pesca Andreescu

Il primo turno delle italiane:

Cocciaretto vs Baindl

Errani vs Bucsa

(5) Paolini vs Andreescu

Trevisann vs Townsend

Bronzetti vs Sun

18:10

+++ Sinner contro McDonald al primo turno +++

Il primo turno degli italiani:

(1) Sinner vs McDonald

Sonego vs (14) Paul

(31) Cobolli vs Duckworth

Fognini vs Machac

(30) Arnaldi vs Svajda

Berrettini vs Ramos-Vinolas

(18) Musetti vs Opelka

Darderi vs (21) Baez

Nardi vs Bautista Agut

18:00

Sinner gioca a ping pong

Sinner ritrova il sorriso e gioca a ping pong a New York prima del sorteggio: LEGGI TUTTO

17:52

Sinner in campo durante il sorteggio

Quando scatterà il via al sorteggio degli Us Open Sinner scenderà in campo sull’Arthur Ashe per allenarsi con Grigor Dimitrov.

17:47

Sinner-Us Open, il precedente

Forse gli Us Open sono il torneo in cui Sinner ha faticato di più. Il suo miglior piazzamento è stato ai quarti di finale nel 2022, quando ha perso contro Alcaraz al quinto set.

17:35

Paolini e altre 4 azzurre nel tabellone principale

Jasmine Paolini (testa di serie n.5)

Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti

Martina Trevisan

Sara Errani

17:23

Sinner altri 8 azzurri nel tabellone principale

Jannik Sinner (testa di serie n.1)

Lorenzo Musetti (testa di serie n.18)

Matteo Arnaldi (testa di serie n.30)

Flavio Cobolli (testa di serie n.31)

Luciano Darderi

Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Luca Nardi

17:10

A che ora e dove seguire il sorteggio

La cerimonia del sorteggio prenderà il via alle ore 18.00 italiane, ma non saranno previste dirette tv o streaming: segui sul nostro sito corrieredellosport.it la composizione live del tabellone Us Open.

New York