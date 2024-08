Us Open, Bellucci qualificato: esordio con Wawrinka, possibile derby con Sinner

NEW YORK (USA) - Italia in 'doppia cifra' agli Us Open grazie a Mattia Belluci , che diventa il decimo azzurro nel tabellone principale dello Us Open , quarto e ultimo Slam della stagione al via sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York da lunedì 26 agosto.

Il 23enne tennista di Busto Arsizio, che grazie alla finale raggiunta nel Challenger di Cary (e persa contro Safiullin) ha raggiunto il suo best ranking al n.102 , nel turno decisivo delle qualificazioni ha battuto in due set (6-3, 6-3) il polacco Kamil Majchrzak , n.168 (nessun precedente). Al primo turno giocherà contro lo svizzero Stan Wawrinka , ex numero 3 del mondo e tre volte campione Slam.

Possibile derby con Sinner, che intanto si allena

Per Bellucci è possibile un derby al terzo turno contro Jannik Sinner, reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati, che ha già avuto il primo assaggio dell'Arthur Ashe dove ha svolto i primi allenamenti in vista dello US Open 2024 con Grigor Dimitrov, osservato dai coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Bello e significativo l'applauso riservato all'italiano n.1 del mondo all'ingresso sul campo. Una dimostrazione d'affetto importante e ben accolta dopo l'assoluzione per la positività al clostebol. Nella giornata di oggi (23 agosto) Sinner parlerà ai giornalisti e ha programmato anche una doppia seduta di allenamento con l'amico Hubert Hurkacz: un'ora sul Centrale, poi un'altra sul campo di allenamento 3. Nel pomeriggio ci sarebbe anche una terza ora sul campo di allenamento 2. Con Dimitrov, Sinner non ha giocato un set di allenamento ma solo palleggi per affinare i colpi da fondo e a rete. È apparso concentrato, ancora cauto nella ricerca della palla dalla parte del diritto dopo i problemi all'anca, ma tutto sommato è stato solo il primo assaggio dell'avvicinamento verso il match d'esordio contro Mackenzie McDonald.

Us Open: i dieci italiani presenti nel tabellone principale

Ecco tutti gli italiani in tabellone allo Us Open e i rispettivi avversari nel primo turno dello Slam statunitense:

Jannik Sinner (n.1 Atp) vs Mackenzie McDonald (Usa, n.140 Atp)

Lorenzo Musetti (n.18 Atp) vs Reilly Opelka (Usa, n. 323 Atp)

Matteo Arnaldi (n.30 Atp) vs Zachary Svajda (Usa, n.107 Atp)

Flavio Cobolli (n.31 Atp) vs James Duckworth (Australia, n.70 Atp)

Luciano Darderi (n.38 Atp) vs Sebastian Baez (Argentina, n.21 Atp)

Matteo Berrettini (n.44 Atp) vs Albert Ramos-Vinolas (Spagna, n.122 Atp)

Lorenzo Sonego (n.58 Atp) vs Tommy Paul (Usa, n.14 Atp)

Fabio Fognini (n.71 Atp) vs Tomas Machac (Repubblica Ceca, n.39 Atp)

Luca Nardi (n.92 Atp) vs Roberto Bautista-Agut (Spagna, n.67 Atp)

Mattia Bellucci (n.102 Atp) vs Stan Wawrinka (Svizzera, n.179 Atp)