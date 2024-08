Berrettini-Ramos Vinolas, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la sconfitta subita al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati per mano di Holger Rune, torna in campo Matteo Berrettini per il debutto agli US Open. Il tennista romano, che ha raggiunto le semifinali dello Slam newyorkese nel 2019 lo scorso anno nell'ultimo Major della stagione fu costretto al ritiro nella sfida di secondo turno contro Arthur Rinderknech e punterà a conquistare in questa edizione punti importanti in ottica ranking. All'esordio affronterà Albert Ramos Vinolas, avversario che ha sconfitto nell'unico precedente andato in scena sul cemento di Cincinnati nel 2021.

Berrettini-Ramos Vinolas, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Ramos Vinolas, valevole per il primo turno degli US Open 2024, è in programma lunedì 26 agosto come secondo match sul Court 7, dove il programma si aprirà alle ore 17:00.

Berrettini-Ramos Vinolas, i precedenti

Berrettini ha vinto l'unico precedente con Ramos Vinolas, quello andato in scena al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2021, con il punteggio di 6-7(5) 6-3 7-5.

Berrettini-Ramos Vinolas, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi