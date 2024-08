Musetti-Opelka, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un tabù da sfatare per iniziare con il piede giusto l'avventura agli US Open. Lorenzo Musetti affronta al primo turno dello Slam newyorkese, dove è accreditato come testa di serie numero 18, il big server statunitense Reilly Opelka, avversario che non ha mai battuto in carriera. Nei tre precedenti è infatti sempre stato il tennista di casa ad avere la meglio, ma quello che arriva a New York è tutto un altro Musetti. Il carrarino ha dimostrato tutti i progressi del suo gioco sul veloce raggiungendo la semifinale a Wimbledon e il bronzo vinto qualche settimana fa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sembra avergli dato la fiducia necessaria per il tanto atteso salto di qualità.

Musetti-Opelka, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Opelka, valevole per il primo turno degli US Open 2024, è in programma lunedì 26 agosto come terzo match di giornata sul Court 7, dove il programma si aprirà alle ore 17:00.

Musetti-Opelka, i precedenti

Quello che andrà in scena sul cemento di Flushing Meadows sarà il quarto confronto diretto tra Musetti e Opelka. Lo statunitense ha vinto tutti e tre i precedenti: sulla terra di Roma nel 2021, al secondo turno degli US Open 2021 per 7-6(3) 7-5 6-4 e anche al Masters 1000 di Indian Wells nel 2022.

Musetti-Opelka, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi