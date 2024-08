Darderi-Baez, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Luciano Darderi è al debutto assoluto agli US Open. Il tennista italo-argentino è reduce dal ritiro al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati nel derby contro Flavio Cobolli e dalla sconfitta subita la scorsa settimana al primo turno dell'Atp 250 di Winston Salem contro David Goffin. Qualche incognita sulle sue condizioni dunque, ma contro un avversario che non è uno specialista della superficie avrà grandi possibilità di conquistare il secondo turno nello Slam newyorkese. Contro Sebastian Baez, l'azzurro ha vinto solamente uno dei quattro precedenti.

Darderi-Baez, quando si gioca il match

Il match tra Darderi e Baez, valevole per il primo turno degli US Open 2024, è in programma lunedì 26 agosto come ultimo match sul Court 4, dove il programma si aprirà alle ore 17:00.

Darderi-Baez, i precedenti

Tra Darderi e Baez ci sono quattro precedenti, tutti andati in scena sulla terra rossa. L'argentino ha vinto agli ottavi di finale di Cordoba nel 2023 e in quelli di Buenos Aires nel 2024, oltre che nei quarti di finale di Amburgo sempre di quest'anno, mentre ancora in questa stagione l'azzurro ha avuto la meglio nella semifinale di Cordoba.

Darderi-Baez, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi