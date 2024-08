Nardi-Bautista Agut, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Luca Nardi è reduce da un problema fisico che lo ha costretto al ritiro nel primo turno dell'Atp 500 di Washington contro Mitchell Krueger. Dopo le sconfitte subite al primo turno contro Alexandre Muller al Roland Garros e contro Tomas Martin Etcheverry a Wimbledon, il tennista pesarese è al terzo Slam della sua stagione: al debutto agli US Open dovrà vedersela contro Roberto Bautista Agut. Una sfida complicata per il numero 92 del mondo contro un avversario che in passato ha già raggiunto in due occasioni gli ottavi di finale dello Slam newyorkese. L'azzurro aprirà il programma del Court 14 a partire dalle ore 17:00.

Nardi-Bautista Agut, quando si gioca il match

Il match tra Nardi e Bautista Agut, valevole per il primo turno degli US Open 2024, è in programma lunedì 26 agosto sul Court 14 a partire dalle ore 17:00.

Nardi-Bautista Agut, i precedenti

Tra Nardi e Bautista Agut non ci sono precedenti.

Nardi-Bautista Agut, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi