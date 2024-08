Bronzetti-Sun, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A pochi giorni dalla sfida andata in scena al primo turno delle qualificazioni del WTA 1000 di Cincinnati, Lucia Bronzetti troverà ancora una volta sua strada la neozelandese Lulu Sun. Due settimane fa l'azzurra è uscita sconfitta in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-3 e proverà a rifarsi nel match valevole per il primo turno degli US Open. L'obiettivo della romagnola è bissare il secondo turno raggiunto lo scorso anno sul cemento di Flushing Meadows, quando uscì sconfitta dal confronto con la cinese Qinwen Zheng. In caso di successo potrebbe profilarsi per Bronzetti la sfida con la numero 2 del tabellone Aryna Sabalenka.

Bronzetti-Sun, quando si gioca il match

Il match tra Bronzetti e Sun, valevole per il primo turno degli US Open 2024, è in programma lunedì 26 agosto come ultimo match sul Court 11 a partire dalle ore 17:00.

Bronzetti-Sun, i precedenti

Tra Bronzetti e Sun c'è un solo precedente e ad avere la meglio è stata la tennista neozelandese, che si è imposta con il punteggio di 7-6(4) 6-3 al primo turno delle qualificazioni di Cincinnati di quest'anno.

Bronzetti-Sun, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

