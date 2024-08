Berrettini e Musetti diretta: segui le partite dell'Us Open LIVE

NEW YORK (STATI UNITI) - L'attesa è finita: iniziano gli US Open . L'ultimo torneo stagionale del Grande Slam prenderà ufficialmente il via alle 17 italiane di oggi, lunedì 26 agosto, e saranno subito sei gli azzurri in campo nella prima giornata di gare . Oltre a Luciano Darderi, Luca Nardi, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti, fari puntati sul debutto di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti . Il romano e il carrarino saranno impegnati uno dopo l'altro sul Court 7 rispettivamente contro Albert Ramos Vinolas e Reilly Opelka . Segui la giornata in diretta .

18:45

Berrettini-Ramos Vinolas 1-1

Senza ace, ma Ramos Vinolas tiene il servizio a zero e riporta immediatamente in parità la situazione con Berrettini nel primo set.

18:43

Berrettini-Ramos Vinolas 1-0

Berrettini infila subito due ace e si prende il primo game del match con Ramos Vinolas.

18:37

Berrettini e Ramos Vinolas in campo: l'esito del sorteggio

I due giocatori fanno il loro ingresso sul cemento del campo 7, accolti dagli applausi del pubblico. Il sorteggio lo vince Matteo che sceglie di servire. Ancora pochi istanti e poi si parte.

18:30

18:25

US Open, Kasatkina elimina Cristian: è il turno di Berrettini

La russa ha sconfitto in due set - 6-2, 6-4 dopo un'ora e 17' di gara - la rumena sul campo 7: tra poco sarà il turno di Matteo Berrettini che se la vedrà, sul cemento di Flushing Meadows, con lo spagnolo Albert Ramos Vinolas.

18:20

18:15

US Open, Nardi sotto nel primo set contro Bautista-Agut

Il 21enne pesarese ha perso il primo parziale contro lo spagnolo: 7-5 il risultato per il 36enne di Castellon de la Plana dopo 56' di partita.

18:05

US Open, a che ora gioca Berrettini

La sfida tra il tennista romano e lo spagnolo Ramos Vinolas, valida per il primo turno dello Slam statunitense, si disputerà sul campo 7 di Flushing Meadows Park non prima delle 18:30, ora italiana.

18:00

US Open, Cristian e Kasatkina in campo. Poi Berrettini e Musetti

La rumena e la russa si sfidano sul campo 7 per il torneo femminile. Al termine del match, sarà il turno del tennista romano contro lo spagnolo Ramos Vinolas. Il terzo match in programma sarà invece quello che vedrà opposti il carrarino e lo statunitense Opelka.

17:55

US Open 2024, il montepremi

PRIMO TURNO – 90.230 € (10 punti)

SECONDO TURNO – 126.330 € (50 punti)

TERZO TURNO – 194.000 € (100 punti)

OTTAVI DI FINALE – 293.260 € (200 punti)

QUARTI DI FINALE – 478.240 € (400 punti)

SEMIFINALISTA – 900.000 € (800 punti)

FINALISTA – 1.620.000 € (1300 punti)

VINCITORE/VINCITRICE – 3.250.000 € (2000 punti)

17:50

Musetti-Opelka, dove vederla in tv

La sfida tra il carrarino e lo statunitense sarà trasmessa in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

17:45

Berrettini-Ramos Vinolas, dove vederla in tv e streaming

La partita tra l'azzurro e lo spagnolo sarà trasmessa in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

17:40

Musetti-Opelka, i precedenti

Quello che andrà in scena sul cemento di Flushing Meadows sarà il quarto confronto diretto tra Musetti e Opelka. Lo statunitense ha vinto tutti e tre i precedenti: sulla terra di Roma nel 2021, al secondo turno degli US Open 2021 per 7-6 (3) 7-5 6-4 e anche al Masters 1000 di Indian Wells nel 2022.

17:35

Berrettini-Ramos Vinolas, i precedenti

Berrettini ha vinto l'unico precedente con Ramos Vinolas, quello andato in scena al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2021, con il punteggio di 6-7 (5) 6-3 7-5.

17:30

