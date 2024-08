Sinner-McDonald, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la bufera doping che ha colpito il numero uno al mondo nelle ultime settimane, la parola è pronta a tornare al campo. Jannik Sinner inizia la sua corsa al titolo degli US Open. L'azzurro, che a New York non si è mai spinto oltre i quarti di finale raggiunti nel 2022, affronterà al debutto Mackenzie McDonald, avversario che ha sempre battuto nei tre precedenti confronti. Jannik è inoltre reduce dal trionfo al Masters 1000 di Cincinnati che sembra avergli ridato fiducia dopo l'eliminazione di Montreal e i problemi fisici che avevano caratterizzato le sue ultime uscite.

Sinner-McDonald, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e McDonald, valevole per il primo turno degli US Open 2024, è in programma martedì 27 agosto come secondo match a partire dalle ore 18:00 sull'Arthur Ashe Stadium.

Sinner-McDonald, i precedenti

Tre i precedenti tra Sinner e McDonald con l'azzurro avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti. Il numero uno al mondo si è imposto nella finale di Washington nel 2021, al terzo turno del Roland Garros 2022 e al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy nel 2023.

Sinner-McDonald, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

