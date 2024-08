Us Open, Berrettini: "Fritz avversario difficile, ma sono pronto"

Matteo Berrettini si impone per tre set a zero sullo spagnolo Ramos Vinolas in questo primo turno degli Us Open e commenta così il match in conferenza stampa: “C’erano molti punti interrogativi intorno a questo match, si trattava di un primo turno Slam, contro un avversario che, pur non essendo uno specialista del cemento, sa giocare bene a tennis e ha vinto molto ad alto livello. Inoltre, io non mi sono allenato moltissimo a N.Y. e non mi aspettavo di avere le migliori sensazioni possibili. Ma entrando in campo con questo pensiero in qualche modo mi ero preparato già, ho preso un break da 40 a 0, un break di distrazione, di mancanza di feeling, poi ho tanti doppi falli all’inizio, che non è proprio la mia caratteristica, ma ho accettato quelle difficoltà e la cosa positiva è che il livello piano piano è salito. Questo fa ben sperare per il prossimo match”.

